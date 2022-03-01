تبطين 253 كيلو متر ترع ومتابعة أعمال السدة الشتوية في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أعمال المشروع القومي تبطين الترع بقرى ومدن المحافظة مستمرة، فتم الانتهاء من تبطين 253 كيلو ترع وجاري العمل في 110 ترعة في قرى المحافظة، كما الانتهاء من 15 عملية لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، وجاري طرح 15 ترعة بطول 59 كيلو، بتكلفة 254 مليون جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى ،لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى بإشراف المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، موجها الشكر لكل العاملين في المشروع القومي.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وعلى جانب آخر تفقد المهندس جمال ميدان، وكيل وزارة الموارد المائية والري بكفر الشيخ، أعمال تأهيل عدد من الترع منها ترعة زوبع، وترعة القشاش، وترعة ابشان، ترعة ادريجة تنفيذ الإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ، كما تابع أعمال السدة الشتوية، من دهان بوابات ترعة كوم التين، وترعة الخليج هندسة ري المنصور.