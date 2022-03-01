خبير بريطاني: معاقبة روسيا من خلال «سويفت» شيء من الخيال

قال أليستير ميلن، أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة لوبورو البريطانية، إن حرمان روسيا من نظام "سويفت" المصرفي الدولي، لا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لها وسيكون له تأثير محدود وأقل فعالية من الناحية العملية، نظراً لأنه لا يعد أكثر من كونه مجرد "رمز" للتنصل من ممارسة موسكو للقوة العسكرية في أوكرانيا، وليس أداة حقيقية لفرض عقوبات اقتصادية.

وفي تقرير تحليلي نشره موقع "ذا كونفرزيشن" الأسترالي، أشار "ميلن" إلى أن الدول الغربية تسعى إلى تشديد عقوباتها المالية على روسيا رداً على غزوها أوكرانيا، ويعد استبعاد موسكو من نظام المدفوعات الدولية "سويفت" الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم، من أبرز تلك العقوبات التي تهدف في المقام الأول إلى تقويض الاقتصاد الروسي.

- معاقبة روسيا من خلال "سويفت" أقل فعالية على الأرض

وأضاف الخبير الاقتصادي إن هذا تحقيق هذا الهدف من خلال استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام (سويفت) يعد شيئا من الخيال، وأقل فعالية على الأرض مما تفترضه معظم التقارير الإعلامية، حيث بإمكان موسكو ترتيب مدفوعاتها المالية داخل وخارج البلاد، باستخدام بنوك في دول ثالثة كانت على استعداد لأخذ هامش على هذه المعاملات.

وأوضح أنه لا توجد مشكلة أساسية لدى الحكومة الروسية في تحويل الأموال باستخدام بعض أنظمة المراسلة الآمنة الأخرى، حيث قد تقوم البنوك الروسية، على سبيل المثال ، بترتيب المدفوعات باستخدام نظام "SPFS" ، الذي تم إنشاؤه بعد غزو شبه جزيرة القرم عام 2014 من قبل البنك المركزي الروسي، ويستخدم حاليًا من قبل عدد قليل من البنوك الدولية في ألمانيا وسويسرا المرتبطة بالبنوك الروسية.

واستكمل "يمكن للروس استخدام شبكة CIPS ، التي أنشأها بنك الصين الشعبي لغرض المدفوعات عبر الحدود بالرنمينبي مع مشاركين غير مباشرين في العديد من البلدان، يمكنهم حتى استخدام (واتس آب) لتوجيه المعاملات اللازمة."

- روسيا مستعدة للتعامل مع العقوبات الاقتصادية

ولفت أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة لوبورو البريطانية، إلى أن روسيا أمضت عقدًا من الزمن في الاستعداد للحرب الحالية في أوكرانيا، ما يجعلها مستعدة للتعامل مع أية عقوبات اقتصادية مترتبة على قرارها بالحرب، مشيرا إلى أن عملياتها العسكرية لا تعتمد ايضا على التمويل الخارجي أو الإمدادات الخارجية، ناهيك عن جهود روسيا لإعادة هيكلة اقتصادها بتكلفة كبيرة من حيث مستويات المعيشة، وتحولها من مستورد رئيسي للغذاء إلى مُصدر صاف.

وتابع "ميلن" أنه بالرغم من أن أنظمة المراسلة السريعة تعد جزءًا مهمًا من النشاط الاقتصادي الدولي كونها توفر وسيلة اتصالات آمنة للغاية تتوافق مع العمليات العديدة والمتنوعة للبنوك التجارية في المعاملات الدولية، إلا أنها لن تساهم في تغيير قواعد اللعبة، كما أنها قد تفرض بالضرورة تكاليف على كلا الجانبين (وليس الجانب الروسي فقط) وذلك على المدى الطويل.

- نظام "سويفت" ليس أداة اقتصادية قوية

واختتم تقريره بالقول "من المتصور أن تؤدي الضغوط المالية والاقتصادية على الاقتصاد الروسي إلى انهيار سريع لحكم بوتين، لكن لا ينبغي لنا الانخراط في التفكير بالتمني، قد تكون هناك حاجة لعقوبات اقتصادية واسعة النطاق على روسيا لفترة طويلة من الزمن، و يعتبر الطرد من (سويفت) مجرد رمزًا لهذه الجهود ، وليس أداة اقتصادية قوية يمكن أن تقيد تصرفات روسيا في أوكرانيا بتكلفة قليلة نتحملها".