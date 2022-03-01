الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: بوتين لم يستخدم كل قدراته حتى الآن في الحرب

جون كيربي
جون كيربي

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يستخدم جميع قدراته حتى الآن في الحرب على أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا لم تحقق التقدم المنشود لها حتى اليوم الخامس من الحرب على أوكرانيا.

وقال كيربي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هناك تغييرا في خطط روسيا على الرغم من النكسات التي تواجهها قواتها في أوكرانيا، مضيفا أن الروس لا يواجهون مقاومة شديدة فقط بل مشاكل في إيصال الدعم اللوجيستي.

وكان كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” عن أن هناك تراجعًا في تقدم القوات الروسية تزامنًا مع المقاومة القومية من القوات الأوكرانية.

وأضاف- في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية - أنه لا يوجد أي مؤشرات تفيد بسيطرة القوات الروسية على أي من المدن الأوكرانية.

وأوضح المسئول الأمريكي أن الروس لم يحققوا ما كانوا يريدون تحقيقه في اليوم الرابع من الحرب على أوكرانيا، مبينًا أن الجانب الروسي أطلق صباح اليوم أكثر من 320 صاروخًا قصير المدى وأن بعض هذه الصواريخ فشل في الانطلاق.

وأكد أن الأجواء الأوكرانية ما زالت متنازعًا عليها، لافتًا إلى أن الروس لم يتمكنوا من ممارسة التفوق الجوي بعد، وأن الصواريخ والقوات الجوية الأوكرانية ما زالت تعمل.

وشدد على أنه لا يوجد أي مؤشرات تفيد بتعرض المساعدات العسكرية القادمة من الخارج لأوكرانيا للاعتداء، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المساعدات ما زالت تتدفق إلى الجيش الأوكراني.
ومن جانب آخر، قال المسئول الأمريكي إن روسيا غير مهددة من حلف شمال الأطلسي فضلًا عن أن أوكرانيا لا تشكل خطرًا عليها.
ومن جهة أخرى، دعت السفيرة الأوكرانية في واشنطن أوكسانا ماركاروفا، اليوم الأحد، الشركات الأمريكية إلى قطع علاقاتها بروسيا كطريقة لدعم أوكرانيا في صدها للعملية العسكرية الروسية.

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وائل لطفي

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