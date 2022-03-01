«القوى العاملة»: دعم رواد الأعمال بمستلزمات العمل بالمشروعات الصغيرة بالإسكندرية

سلّمت مديرية القوى العاملة في الإسكندرية رواد الأعمال الجدد بالمشروعات متناهية الصغر عدداً من الأدوات لدعمهم ومساعدتهم لبدء المشروعات في عدة مجالات مختلفة منها، 2 ماكينة خياطة ناتج الدورات التدريبية من مراكز التدريب بالمديرية بعد اجتيازهم هذه الدورات بامتياز، ماكينة عصير ومشتقاتها لبدء مشروع لإنتاج العصائر، ومستلزمات دراي كلين لبدء المشروع في هذا المجال، فضلا عن ماكينة فوري لبدء مشروع دفع الفواتير الكتروني، بالإضاف إلي مستلزمات كوافير لبدء المشروع في مجال البيوتين سنتر وتجميل العرائس، وذلك لإعداد خريجين متدربين علي اعلي مستوي لدخول سوق العمل.

قام بتسليم رواد الأعمال ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، وزاهية السبخي مدير الإدارة الفنية لوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، والدكتورة عايدة نور الدين رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والتنمية.

جاء ذلك في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 2022 عام المجتمع المدني ودورها كشريك أساسي ومهم في نشر التوعية بثقافة العمل التطوعي وفي إطار توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة بضرورة العمل على دعم وتمكين المرأة المعيلة عن طريق توفير فرص عمل غير تقليدية وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومن خلال خطة عمل داعمة للمرأة.

وفي كلمته، نقل مدير المديرية تهنئة الوزير للمتدربين وحرصه علي نجاح هذه المشروعات ودعمها من خلال نشر ثقافة العمل الحر وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة ومساندتها والقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع تسوده المساواة في الحقوق وتمكين المرأة وحمايتها لدورها البارز في المجتمع.

وأشار إلي أن دعم رواد الأعمال بمستلزمات العمل بالمشروعات الصغير بالإسكندرية يأتي في ظل التعاون المشترك بين المديرية من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديرية من ناحية، والمجتمع المدني وجمعية المرأة والتنمية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة وبصفتها عضو بوحدة المساواة من ناحية أخرى.