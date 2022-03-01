الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: انخفاض نسب إشغال الرعايات المركزة والمتوسطة بالمستشفيات

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أمس الإثنين، اجتماعه الأسبوعي مع مساعديه وقيادات وزارة الصحة، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، والحرص على الصحة العامة للمواطنين، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطلع على التقارير الخاصة بنسب إشغال المستشفيات وتردد مرضى فيروس كورونا عليها، والتي أكدت انخفاض دخول مرضى فيروس كورونا للمستشفيات بكافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن انخفاض نسب إشغال الرعايات المركزة والمتوسطة بالمستشفيات.

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اجتماع الدكتور خالد عبد الغفار

وأوضح "عبدالغفار" انخفاض نسب دخول مرضى فيروس كورونا مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية بنسبة 40.4% في الفترة من 11 إلى 25 فبراير، مقارنةً بالفترة من 25 يناير وحتى 10 فبراير 2022، لافتاً إلى انخفاض أعداد مرضى العزل المنزلي في ذات الفترة.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير أكد استمرار المرور الرقابي الدوري على المستشفيات لمتابعة مستوى أداء الفرق الطبية، وتطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا، والتأكد من توافر القوى البشرية وتوافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين الطبي.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير راجع خلال الاجتماع التقارير الخاصة بمعدلات تطعيم المواطنين بالجرعات (أولى، والثانية، والتنشيطية) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع المحافظات، لافتاً إلى أن محافظتي البحيرة وسوهاج، الأعلى في المعدلات اليومية الخاصة بتطعيم المواطنين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد توافر كافة أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بمراكز التطعيمات الثابتة والمتحركة بالمحافظات والتي تتناسب مع جميع الفئات العمرية والحالات الصحية للمواطنين.

واختتم الوزير اجتماعه بتوجيه الشكر لجميع الأطقم الطبية بالمستشفيات والعاملين بكافة قطاعات وإدارات الوزارة على إخلاصهم وحرصهم الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكداً دعمه الدائم لجهودهم.

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اجتماع الدكتور خالد عبد الغفار
سير العمل التصدي جائحة فيروس كورونا أنخفاض نسب اشغال الرعايات المركزة

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