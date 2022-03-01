تايوان تنضم إلى إجراءات فصل البنوك الروسية عن نظام «سويفت»

أعلن رئيس الوزراء التايواني، سو تسينج تشانج، اليوم الثلاثاء أن بلاده قررت الانضمام إلى عملية فصل المصارف الروسية عن نظام الدفع الدولي الرئيسي “سويفت”.

وقال سو - حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية- إن “تايوان أدانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسنتعاون مع الشركاء الدوليين بشأن القرارات المتخذة ضد البنوك الروسية”.

من جانبها، قالت وزيرة الشئون الاقتصادية، وانج مي-هوا، إن تايوان ستدقق في المنتجات المصدرة إلى روسيا وفقا لاتفاق “واسينار” الذي ينظم ضوابط تصدير الأسلحة والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، مشيرة إلى أن مثل هذه الصادرات لن يسمح بها “ما لم تكن هناك أسباب مشروعة”.

وأقرت وانج بأن حجم تجارة تايوان مع روسيا ضئيلة، لكنها أكدت إن كبار مصنعي الرقائق التايوانيين تعهدوا جميعا بالامتثال لسياسات الحكومة واللوائح ذات الصلة.

وكان أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، أن عددا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وافقت على فصل بعض البنوك الروسية عن نظام “سويفت” العالمي للتعاملات بين المصارف.

وقال: ”وافقت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة و فرنسا والمفوضية الأوروبية على عقوبات مالية صارمة جديدة ضد روسيا، بما فيها فصل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت”.

وأضاف: أنه “تقرر فصل جميع البنوك الروسية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، وإذا اقتضى الأمر، سيتم فصل البنوك الروسية الأخرى عن سويفت”.

وأشار إلى أن الشركاء الغربيين قرروا الحد من قدرة البنك المركزي الروسي على دعم سعر صرف الروبل عبر التعاملات المالية الدولية.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب شركائها تعتزم فصل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت.