الفيضانات تجلي 40 ألفا في أستراليا

أمرت السلطات بولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية، اليوم الثلاثاء، بإجلاء أكثر من 40 ألف شخص من منازلهم، فيما تم إصدار تحذيرات باحتمال الإجلاء إلى 300 ألف آخرين بسبب الفيضانات التي تعد الأسوأ منذ عقود.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن السلطات حذرت المواطنين من الفرار إلى أسطح المنازل ما قد يؤدي إلى احتجازهم هناك بسبب ارتفاع مستوى المياه، مشيرة إلى إنقاذ أكثر من 50 شخص علقوا على أحد الجسور بعدما غمرت المياه الطرق المؤدية إليه.

وتتحرك الفيضانات جنوبا من ولاية "كوينزلاند" إلى "نيو ساوث ويلز" في واحدة من أسوأ الكوارث البيئية والتي أسفرت حتى الآن عن مصرع تسعة أشخاص.

وخفت شدة الأمطار في بريزبين، الإثنين، لكن السلطات تتوقع استمرار الطقس السيئ هذا الأسبوع مع تواصل "القنبلة المطيرة" في التوجه جنوبا على طول الساحل الأسترالي.

وكانت الأمطار الغزيرة قد ضربت شرق أستراليا منذ نحو أسبوع وقد غمرت المياه مبانى بأكملها وطرقًا وجرفت سيارات، حيث تم تسجيل هطول أكثر من 300 ملم من الأمطار في بعض المناطق خلال الـ24 ساعة الماضية.