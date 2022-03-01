موافقة أوروبية على طلب 21 مليار يورو كمساعدات

أيدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تقييمًا أوليًا إيجابيًا لطلب إيطاليا للحصول على 21 مليار يورو، منها 10 مليارات يورو من المنح و11 مليار يورو من القروض في إطار مرفق التعافي والصمود، التابع لبرنامج الجيل القادم.

وأوضحت المفوضية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن إيطاليا قدمت إلى المفوضية في 30 ديسمبر الماضي، طلب دفع بناءً على 51 معلمًا وهدفًا محددًا في قرار المجلس التنفيذي للدفعة الأولى، وهي تغطي الإصلاحات في مجالات الإدارة العامة، والمشتريات، والعدالة، وإطار مراجعة الإنفاق، والتعليم العالي، وسياسات سوق العمل النشطة، والقانون الإطاري لتعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى نظام التدقيق والرقابة الإيطالي، بالإضافة أيضًا للاستثمارات الرئيسية في مجال رقمنة الأعمال ("الانتقال 4.0")، وكفاءة الطاقة وتجديد المباني السكنية.

وأضاف البيان أن المعالم والأهداف التي تم تحقيقها تُظهر التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ خطة التعافي والصمود الإيطالية وجدول أعمالها الإصلاحي الواسع، وإن إصلاح العدالة المدنية والجنائية وإطار الإعسار وزيادة القدرة الإدارية وتبسيط نظام المشتريات العامة سيسهم في تعزيز بيئة الأعمال وفعالية الإدارة العامة.

ومن المتوقع أن يسهم اعتماد ضمان توظيف العمال ضمن الخطة الوطنية للمهارات الجديدة، فضلاً عن تقديم الدعم لريادة الأعمال النسائية، في كفاءة وعدالة أسواق العمل، فيما تؤكد المعالم والأهداف أيضًا التقدم المحرز نحو استكمال المشاريع الاستثمارية المتعلقة برقمنة الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقدمت السلطات الإيطالية مع طلبها أدلة مفصلة وشاملة تثبت الوفاء المرضي بـ 51 معلمًا وهدفًا، قامت اللجنة بتقييم هذه المعلومات بدقة قبل تقديم تقييمها الأولي الإيجابي لطلب الدفع.