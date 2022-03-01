الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان ترسل 27 طنا من الإمدادات الطبية إلى أوكرانيا

إمدادات طبية إلى
إمدادات طبية إلى أوكرانيا

أعلنت حكومة تايوان إرسال 27 طنا من الإمدادات الطبية إلى أوكرانيا، ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية التايوانية قولها إنه تم إرسال الإمدادات الليلة الماضية على متن رحلة متجهة إلى فرانكفورت وسترسل إلى أوكرانيا عبر طرق وقنوات مناسبة.

وأضافت الوزارة أنه استنادا إلى الاعتبارات الإنسانية، ستزود تايوان أوكرانيا بإمدادات الإغاثة الطبية التي تحتاج إليها في الوقت المناسب، يأتي ذلك بعد أن قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 500 ألف شخص فروا بالفعل من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

وكانت دعت الرئيسة التايوانية تساي انج وين، الأربعاء، لتوخي مزيد من اليقظة بشأن أي أنشطة عسكرية حول الجزيرة في ظل تصاعد التوترات في أوكرانيا.

واعترفت تساي أن موقف تايوان مختلف تماما عن أوكرانيا، ولكنها حذرت في اجتماع لمجلس الأمن القومي من أن "القوى الخارجية" يمكن أن تستغل الأزمة للتأثير على الروح المعنوية في تايوان.

وأضافت أنه على تايوان أن تحترس من " حرب المعلومات" و"المعلومات المزيفة" للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

 

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وائل لطفي

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