ألمانيا تسجل 122 ألف إصابة و235 وفاة جديدة بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 122 ألفاً و111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و235 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة.

وأشارت بيانات المعهد إلى أن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 14 مليونًا و867 ألفًا و218 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 122 ألفًا و937 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية، وبلغ عدد المتعافين من الإصابة حتى الآن حوالي 11 مليونًا و239 ألفاً و600 شخص، وفقًا للبيانات.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع إلى 436 مليونًا و696 ألفًا و316 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و955 ألفاً و552 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 79 مليوناً و45 ألفاً و43 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليوناً و924 ألفاً و130 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل ب28 مليوناً و796 ألفاً و571 حالة.