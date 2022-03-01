الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بلينكن» يؤكد إصرار واشنطن وحلفائها على محاسبة روسيا ودعم أوكرانيا

بلينكن
بلينكن

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها متحدون وعازمون على الوقوف مع أوكرانيا ومحاسبة الحكومة الروسية على حربها الاختيارية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، في مكالمة هاتفية بين بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا، لتقديم الدعم وإدانة الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية وتزايد الوفيات بين المدنيين.

وأبدى وزير الخارجية الأمريكي تضامنه الراسخ مع الشعب الأوكراني، الذي يقاوم بشجاعة ويصد هجومًا روسيًا متعمدًا وغير مبرر.

يأتي ذلك عقب العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا  صباح الخميس 24 فبراير الماضي، في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية . 

 وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

 وعلى صعيد آخر، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر، باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، من خلال منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

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