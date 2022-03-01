الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية تبحث سبل مضاعفة المساعدات الإنسانية والطارئة لأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية أنه مع تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا واستقبال الدول المجاورة للأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم التباحث حالياً بين الدول الأعضاء لمضاعفة المساعدات الإنسانية والطارئة لأوكرانيا على جميع الجبهات.

وجاء في بيان نشرته المفوضية قبل ساعات عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم الإعلان عن 90 مليون يورو إضافية لبرامج المساعدات الطارئة لمساعدة المدنيين المتضررين من الحرب في أوكرانيا، كجزء من تلبية الأمم المتحدة لحشد المساعدات العاجلة لكييف، وسيساعد التمويل الجديد من الاتحاد الأوروبي الناس داخل أوكرانيا ومولدوفا، بما يوفر الغذاء والماء والأدوات الصحية والمأوى وتساعد في تغطية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف البيان أن المفوضية تقوم أيضًا بتنسيق تسليم المساعدة المادية عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، مع عروض من 20 دولة عضو حاليًا بتقديم المزيد من المساعدات وهي دول: النمسا وبلجيكا وكرواتيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا، ومالطا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وهولندا، والتي تشمل 8 ملايين عنصر رعاية طبية أساسية ودعم الحماية المدنية، ووصلت حمولة شاحنة أولى من سلوفينيا أمس إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
ومن جانبها، قامت مولدوفا بتنشيط آلية دعم الأوكرانيين الذين يصلون إلى أراضيها، فيما قدمت النمسا وفرنسا وهولندا بالفعل الدعم في حالات الطوارئ مثل مواد المأوى والمساعدة الطبية لمولدوفا، والمفوضية على اتصال دائم مع البلدان المجاورة الأخرى لأوكرانيا وعلى استعداد لتقديم المزيد من المساعدة على النحو المطلوب بحسب البيان.
 

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