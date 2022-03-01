الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس كوريا الجنوبية يحذر من نشوب حرب باردة جديدة

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، اليوم الثلاثاء، عن مخاوفه بشأن نشوب حرب باردة جديدة، وتصاعد النزعات القومية لفرض السيادة بالقوة، في إشارة للهجوم الروسي على أوكرانيا رغم التحذيرات الدولية.
وذكرت وكالة "يونهاب" أن ذلك جاء في خطاب للرئيس مون بمناسبة انتفاضة كوريا عام 1919 ضد الحكم الياباني الذي استمر بين 1910 و1945، حيث دعا اليابان إلى النظر المنصف والجاد إلى التاريخ، والتواضع أمام ماضيها العسكري في زمن الحرب، من أجل تجاوز الخلافات التاريخية والمضي قدما في التعاون.
وقال إن كوريا الجنوبية تظل منفتحة على الحوار مع اليابان للعمل معا في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، مثل التصدي لجائحة  فيروس كورونا المستجد وسلاسل التوريد، كما أن كوريا الجنوبية واليابان يجب أن تكونا قادرتين على التغلب على تاريخ الماضي المؤسف والتعاون معا من أجل المستقبل.
وقال "مون" إن أحد الدروس المستفادة من انتفاضة 1919 على مستوى البلاد هو أنه لا ينبغي لكوريا الجنوبية أن تتأثر بالنظام الدولي المتمركز حول القوى العالمية، وأنه يجب أن يكون لها قوتها الخاصة لتقود تاريخها.
ويأتي خطاب "مون" بعد يوم من إعلان كوريا الجنوبية أنها ستحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا، وستنضم إلى العقوبات الدولية لإخراج المؤسسات المالية الروسية الكبرى من نظام الدفع العالمي الرئيسي "سويفت"، لزيادة الضغوط على موسكو بعد هجومها العسكري على أوكرانيا.
وكانت أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عن تقديم 10 ملايين دولار كمساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، وذلك عقب توجيه الرئيس الكوري "مون جيه- إن" بسرعة وضع خطة للمساعدة في دعم الوضع الإنساني المتدهور في كييف.

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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