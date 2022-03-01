الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تجريد بوتين من الحزام الأسود في التايكوندو بسبب غزو أوكرانيا

تجريد بوتين من الحزام الأسود في التايكوندو بسبب غزو أوكرانيا

بوتين
بوتين

أعلن الاتحاد الدولي للتايكوندو تجريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحزامالأسود الشرفي في اللعبة بعد غزو بلاده أوكرانيا، في أحدث عقوبة من الرياضة الدولية.
 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، استشهد الاتحاد الدولي للتايكوندو بشعار اللعبة "السلام أغلى من الانتصار"، وأدان التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وقال "الهجمات الهمجية على أرواح الأبرياء" خالفت قيم الرياضة المرتبطة بالاحترام والتسامح.
 

وقال الاتحاد الدولي في بيان "بخصوص هذا الأمر، قرر الاتحاد الدولي للتايكوندو سحب الحزام الأسود الشرفي المقدم إلى السيد فلاديمير بوتين في نوفمبر 2013".
 

وأضاف الاتحاد أنه سيسير على خطى اللجنة الأولمبية الدولية في منع رفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في المسابقات.
 

وكان الاتحاد الدولي للجودو أعلن يوم الأحد إيقاف رئيسه الشرفي بوتين "في ظل استمرار الصراع العسكري في أوكرانيا".
 

وأعلنت جهات رياضية عديدة منها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) إيقاف المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في المسابقات المختلفة.

 

 

أوكرانيا بوتين وكر سبب بسبب جري رانيا تجريد الأسود اوكراني التايكوندو غزو أوكرانيا

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وائل لطفي

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