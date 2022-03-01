الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إلغاء شرط تسجيل الأردنيين على المنصة المخصصة للسفر اعتبارا من الثلاثاء

الأردن
الأردن

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني فيصل الشبول إلغاء شرط تسجيل الأردنيين على المنصة المخصصة للسفر، قبل القدوم إلى الأردن اعتبارا من الثلاثاء.

 

وأشار الشبول إلى أن "الحكومة ألغت الإجراءات المتعلقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر كافة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين".

 

وبين أن "الإجراءات التخفيفية جاءت بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة"، مؤكدا أن "الجائحة لم تنته، وأي قرارات تتخذ ستكون مرتبطة بتطورات الوضع الوبائي".

 

من جهته، قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إن "الإجراءات التخفيفية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا التي أعلنت عنها الحكومة، ستسهم بالتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي، وستنعكس إيجابا على تنشيط الحركة السياحية وزيادة أعداد السياح القادمين إلى الأردن، وتسهيل حركة وصولهم".

على الثلاثاء الأردن سفر سجيل شرط الأ الثلاث منصة إلغاء الـ مخصص الأردني الأردنيين المخصصة أردني

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

الخارجية الروسية: من يزودون أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة سيتحملون مسؤولية العواقب

القوات الروسية تبدأ الهجوم على خيرسون جنوبى أوكرانيا

الطاقة الذرية: القوات الروسية على مقربة من أكبر محطة نووية فى أوكرانيا

صحيفة روسية: لماذا وضع بوتين الأسلحة النووية فى حالة تأهب قصوى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا