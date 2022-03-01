فتح باب المشاركة في الدورة الثالثة لــ "جائزة الرافدين للكتاب الأول" 2022

أعلنت اللجنة التحضيرية لـ "جائزة الرافدين للكتاب الأول"، عن فتح باب استقبال الأعمال الأدبية، ما بين القصة والرواية والشعر، وذلك في دروتها الثالثة علي التوالي، والتي تحمل اسم "دورة بسام حجار" 2022 لكل الكتاب من جميع بلدان المنطقة العربية .

وقال الناشر محمد الهادي، مدير دار الرافدين للنشر والتوزيع، في تصريح خاص لــ "الدستور": تستهدفُ المسابقةُ فئة الكتّاب ممن لم يسبق لهم النشر، وهي لثلاث فئات: الرواية - القصة والشعر. هذا وتنطلق المسابقة والمشاركة فيها من اليوم مطلع مارس وحتي 30 أبريل 2022.

وعن عن الجائزة وشروط الاشتراك تابع "الهادي": نؤكد أنَّ مبدأ الجائزة، هو إتاحة الفرصة للكتّاب ممن لم ينشروا أيَّ كتاب ورقيّ سابقاً، في أيَّ مؤسسة أهلية أو حكومية.

وأوضح "الهادي": أعمار المشتركين تنحصر بين 18 - 45 سنة. تكون المشاركة بفئة واحدة، وإرسال مشاركتين سيعرض المشارك لاستبعاده نهائياً من المنافسة.

وعن جائزة "الرافدين للكتاب الأول"، تابع "الهادي": للفائز الأول عن كل فئة، جائزة نقدية مع طباعة ونشر وتوزيع عمله الفائز في دار الرافدين. تكون حقوق العمل الفائز حصرية إلى دار الرافدين ولمدة خمس سنوات.

ــ مصري من ذوي القدرات الخاصة يفوز بجائزة الرافدين للكتاب الأول

وكان الكاتب الشاب المصري "أحمد عبد المعطي فضيض"، قد فاز بجائزة الرافدين للكتاب الأول"، في دورتها السابقة 2021، عن روايته "صباح الخير يا يافا"، والتي نشرتها دار الرافدين مؤخرا، وشاركت في دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين المنصرمة.

ومن أجواء رواية "صباح الخير يا يافا" الحاصل عنها مؤلفها أحمد عبد المعطي فضيض، بجائزة الرافدين للكتاب الأول: "وانتظرت لحظات لم تدر ما كانت تنتظره فيها بالتحديد، ولكن بدا لها أنه لم يكن بالقرب من هاتفه، فأطفأت شاشة هاتفها وتركته علي حجرها، ورفعت رأسها إليهم في الوقت الذي كان قد تغير فيه موضوع الحديث، وأخذت أم سعاد تتحدث بفخر عن عمل ابنتها في بلدية رام الله وتثني علي كفاءتها، فحركت رأسها استهزاء، وانفرجت لأعلي نصف شفتها اليسري، في حركة خفيضة لم ينتبه إليها أحد، وهي تقول في دخيلتها: "نعرف أنك استخدمت وساطتك لتوظيف ابنتك الغبية!"، واختلست نظرة إلي سعاد المزهوة بكلمات والداتها، في اشمئزاز باد أطل من عينيها، وتابعت: "يا الله!" كيف جرؤت هذه الخبيثة علي القدوم إلي هنا في بيتي؟! وسلمت علي بيدها (ومسحت يدها في أثناء ذلك بطرف المائدة أمامها في اشمئزاز) عجبا، تلك القذرة من أين لها التصرف بكل هذا الهدوء المقيت أمامي وكأن ما كان لم يكن؟!، وحدجتها بنظرة قاسية عبر المائدة لم يلحظها أحد: "أي شر خالص يستقر داخلك أيتها الشيطانةو لماذا أتيت؟! يا كل فسق العالم، لماذا أتيت؟! أما كفاك ما كان، قولي لي أما كفاك ؟َ!".