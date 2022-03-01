الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الروسية تبدأ الهجوم على خيرسون جنوبى أوكرانيا

القوات الروسية
القوات الروسية

بدأت قوات الجيش الروسي شن هجوم على مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، وذلك حسبما ذكرت قناة “إكسترا نيوز”.

وكانت قد انطلقت في مقاطعة غوميل البيلاروسية، أمس الإثنين، المحادثات بين وفدي موسكو وكييف على خلفية مواصلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة «نوفوستي» الروسية.

ووصل الوفد الأوكراني على متن مروحيات عسكرية إلى مكان الاجتماع مع نظيره الروسي في بيلاروس، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي".

وأفادت الرئاسة الأوكرانية بأن الوفد الأوكراني يتضمن كلا من: وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف؛ رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "خادم الشعب" الحاكم دافيد أراخاميا؛ نائب وزير الخارجية نيكولاي توشيتسكي؛ مستشار رئيس مكتب الرئاسة ميخائيل بودولاك؛ النائب رستم عمروف؛ النائب الأول لرئيس الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال الثلاثية للتسوية في دونباس أندريه كوستين.

والوفد الروسي، الذي وصل إلى أراضي بيلاروس في وقت سابق، يترأسه فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، ويضم في عضويته مسؤولين على مستوى نواب وزيري الدفاع والخارجية والسفير الروسي في بيلاروس بوريس غريزلوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس دوما (النواب) الروسي ليونيد سلوتسكي.

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وائل لطفي

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