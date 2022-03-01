الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس البرازيلى يعرب عن استعداد بلاده لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا

الرئيس البرازيلى
الرئيس البرازيلى

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن بلاده مستعدة لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، وأشار إلى أن حوالي 600 ألف مهاجر من أصول أوكرانية يعيشون في البرازيل.

وفي تصريح نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بولسونارو: "سنتيح الفرصة أمام الأوكرانيين للقدوم إلى البرازيل عبر تأشيرات إنسانية، وهذه أسهل طريقة للقدوم إلى هنا".

ولم يحدد عدد اللاجئين الذين يمكن استقبالهم، فيما لفت إلى أن طريقة نقلهم إلى البلاد لم يتم حسمها بعد.

وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا لقبول الأوكرانيين الذين يمكنهم القدوم إلى هنا وتسهيل سبل عيشهم".

ولفت إلى أنه سيتم إصدار قرار بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة في القريب العاجل.

وأشار في تصريح آخر إلى أن حوالي 600 ألف مهاجر من أصول أوكرانية يعيشون في البرازيل.

و أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، أن بلاده ستلتزم بموقف مستقل وستأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية عند التصويت في الأمم المتحدة حول أوكرانيا.

وقال "بولسونارو"، خلال مؤتمر صحفي خاص حول الوضع في أوكرانيا: "أريد أن أوضح أن البرازيل تصوت بشكل مستقل ودون أن تكون مقيدة بأي سلطة".

وأشار إلى أنه عند مناقشة العقوبات الاقتصادية، فإن الدول تتصرف في المقام الأول من منطلق مصالحها الخاصة، أو على الأقل لا تلحق الضرر بنفسها.

وأضاف: "ألمانيا على سبيل المثال، ليست مستعدة لمناقشة العقوبات الاقتصادية في قطاع الغاز، وهذا واضح، كما هو الحال مع الدول الأوروبية الأخرى، وللولايات المتحدة مصالحها الخاصة، والعقوبات التي تفرضها على روسيا لا تناقشها"، مشيرًا إلى أن توريد الأسمدة هو شيء مهم للبرازيل.

ولقت إلى أن البرازيل توفر الغذاء لـ20٪ من سكان العالم، وقال: "نحن بحاجة إلى توخي الحذر.. يجب ألا نحاول حل وضع صعب من خلال خلق مشكلة أكبر للبشرية جمعاء وبلادنا، لا أحد يدعم الحرب، أينما حدثت".

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