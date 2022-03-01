إصابات كورونا العالمية تتجاوز 434.41 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 434.41 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و319373.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 950886 78962932

الهند 513843 42924130

البرازيل 649134 28768104

فرنسا 138135 22509718

المملكة المتحدة 161224 18804765

روسيا 721542 16291116

ألمانيا 122670 14690845

تركيا 94052 13985188

إيطاليا 154560 12764558

إسبانيا 99410 10977524



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



40 - العراق 24989 2302793

44 ‬‬‬‬- الأردن 13814 1623474



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.