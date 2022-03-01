الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الجامعة العربية: موقفنا على الحياد من الأزمة الروسية ـ الأوكرانية

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن موقف الجامعة العربية من الأزمة الروسية ـ الأوكرانية يتسم بالحياد لوجود علاقة صداقة ومصالح مشتركة تربط الدول العربية بروسيا وأوكرانيا.

وقال السفير حسام ذكي ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "أون" الفضائية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إن: "جميع الدول العربية لديها علاقات صداقة بين أوكرانيا وروسيا ويعز على الأصدقاء أن يروا بعضهما يتحاربون، مؤكدا أن الدول العربية أعلنت في بيانها اليوم أنها أخذت مسافة على الحياد بين الطرفين.

وأشار الأمين العام المساعدة لجامعة الدول العربية أن الجامعة لديها رغبة لتقديم المساعدة في الأزمة والحرب الأوكرانية ـ الروسية، قائلا: "لا نلوم أو ندين أي طرف ولكن نرغب في تقديم المساعدة ونحاول تنسيق المواقف لدعم الجاليات العربية في أوكرانيا".

وأوضح السفير حسام زكي أن كل الدول العربية ليست ممثلة دبلوماسيا في أوكرانيا، ولذلك ليس جميعهم يستطيعون دعم جالياتهم هناك في أوكرانيا، ونحث الدول العربية من لديها سفارة في أوكرانيا على تقديم المساعدة والتعاون مع بعضها البعض.

وردا على سؤال بشأن ما تتوقعه من اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة تجاه أزمة أوكرانيا، قال السفير حسام زكي إنه من المقرر صدور قرار من مجلس الأمن تجاه روسيا، ولكن لن يتمكن أحد من إجبار روسيا على تنفيذها نتيجة الاضعاف المتوالي لهذه الصيغة في مجلس الأمن.

وتابع الأمين العام المساعدة لجامعة الدول العربية أن هناك ترحيباً أوروبياً باللاجئين الأوكرانيين بشكل ملحوظ وهذا له مغزى سياسي أنهم يرحبون بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي .. وأنهم جزء من أوروبا سواء أكانت دولة شرقية أو غربية ، مضيفا أن :"اللاجئ من خارج أوروبا فهو لاجىء ذو ثقافة مختلفة ولذلك قد يكون غير مرحب به".

تعاون الاعلام روسيا أوكرانيا روسي اليوم جامعة الدول العربية بيان تنسيق روسية ربو ازمة جامعة حرب توقع العربية الدول العربية اجتماع مساعد موقف ندى لميس الحديدى

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

بوتين يوقع على إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة عقوبات الغرب

البحرين تحذر من خطورة طائرات الدرون وتدعو لتدابير دولية لمنع انتشارها

النتيجة الكاملة لانتخابات «المهندسين» على مناصب رؤساء النقابات الفرعية

الدفاع الروسية: 110 جنود أوكرانيين يلقون أسلحتهم خلال الـ24 ساعة الماضية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا