الجامعة العربية: موقفنا على الحياد من الأزمة الروسية ـ الأوكرانية

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن موقف الجامعة العربية من الأزمة الروسية ـ الأوكرانية يتسم بالحياد لوجود علاقة صداقة ومصالح مشتركة تربط الدول العربية بروسيا وأوكرانيا.

وقال السفير حسام ذكي ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "أون" الفضائية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إن: "جميع الدول العربية لديها علاقات صداقة بين أوكرانيا وروسيا ويعز على الأصدقاء أن يروا بعضهما يتحاربون، مؤكدا أن الدول العربية أعلنت في بيانها اليوم أنها أخذت مسافة على الحياد بين الطرفين.

وأشار الأمين العام المساعدة لجامعة الدول العربية أن الجامعة لديها رغبة لتقديم المساعدة في الأزمة والحرب الأوكرانية ـ الروسية، قائلا: "لا نلوم أو ندين أي طرف ولكن نرغب في تقديم المساعدة ونحاول تنسيق المواقف لدعم الجاليات العربية في أوكرانيا".

وأوضح السفير حسام زكي أن كل الدول العربية ليست ممثلة دبلوماسيا في أوكرانيا، ولذلك ليس جميعهم يستطيعون دعم جالياتهم هناك في أوكرانيا، ونحث الدول العربية من لديها سفارة في أوكرانيا على تقديم المساعدة والتعاون مع بعضها البعض.

وردا على سؤال بشأن ما تتوقعه من اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة تجاه أزمة أوكرانيا، قال السفير حسام زكي إنه من المقرر صدور قرار من مجلس الأمن تجاه روسيا، ولكن لن يتمكن أحد من إجبار روسيا على تنفيذها نتيجة الاضعاف المتوالي لهذه الصيغة في مجلس الأمن.

وتابع الأمين العام المساعدة لجامعة الدول العربية أن هناك ترحيباً أوروبياً باللاجئين الأوكرانيين بشكل ملحوظ وهذا له مغزى سياسي أنهم يرحبون بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي .. وأنهم جزء من أوروبا سواء أكانت دولة شرقية أو غربية ، مضيفا أن :"اللاجئ من خارج أوروبا فهو لاجىء ذو ثقافة مختلفة ولذلك قد يكون غير مرحب به".