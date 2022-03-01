مباحثات اقتصادية موريتانية تونسية فى العاصمة نواكشوط

بحث وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في العاصمة نواكشوط مع السفير التونسي، صبري الشعباني، التحضير للمنتدى الاقتصادي بين البلدين.



وذكرت الخارجية أن اللقاء ركز على المنتدى الاقتصادي التونسي - الموريتاني، المزمع عقده في نواكشوط في الفترة مابين 6 إلى 10 مارس المقبل.



ومن المنتظر أن يعقد المنتدى في مدينتي نواكشوط ونواذيبو مع زيارة وفد تونسي يضم مستثمرين ورجال أعمال، معتبرا أن هذا المنتدى هو أول نشاط اقتصادي بين البلدين منذ ظهور وباء كورونا مطلع 2020.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن أن المراكز الصحية في البلاد سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 حالة شفاء وتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة في إيجازها اليومي بشأن الحالة الوبائية في البلاد، أنها لم تسجل اليوم أي حالة وفاة.

وبينت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضعية الوبائية أنها توصلت بهذه الحصيلة (1872 منها عبر فحص منها 199 عبر الحمض النووي PCR، و1673 عبر الفحص السريع TDR).

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة الموريتانية، عن أنها قامت بتطعيم أكثر من مليون ونصف المليون موريتاني ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ إطلاق حملات التطعيم في البلاد مطلع العام الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن مليونًا و364 ألفًا و314 موريتانيًا تلقى التطعيم، وأن 162 ألفًا و443 ممن هم دون الـ (18) عامًا تلقوا التطعيم، وأن نسبة المطعمين في موريتانيا بلغت 45.57%.

وقررت وزارة الصحة مؤخرًا مراجعة شاملة للخطة الوطنية للتطعيم تطبيقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وتضمنت الخطة الجديدة للتطعيم منح الجرعة الثالثة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والأكثر هشاشة على المستوى الصحي، وتطعيم الشباب ما بين 12 و18 عامًا.

وعبأت نحو ثلاثة ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.