الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة: خطوات لمعالجة تأثير حرب أوكرانيا على أسواق النفط العالمية

النفط
النفط

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، إن الولايات المتحدة اتخذت خطوات للتعامل مع أي تأثير على الأسواق العالمية وأسواق النفط يُتوقع حدوثه ويمكن أن يستمر بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأضافت ساكي -في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية- أن قرار معاقبة بعض أكبر البنوك في روسيا وإعادة الطرد من نظام سويفت (SWIFT) المالي الدولي كان جزءًا من جهود رامية لضمان التأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنخبة الروسية والاقتصاد، مشيرة إلى أن هناك أهدافاً لتقليل هذه التأثيرات على الأسواق العالمية والشعب الأمريكي.

وتابعت ساكي أن فرض عقوبات على قطاع الطاقة لا يزال أمراً مطروحاً، لكن الأوروبيين قلقون للغاية بشأن ارتفاع أسعار الغاز.

واستطردت المسئولة الأمريكية أن فرض العقوبات على قطاع الطاقة، على الرغم من تأثيره على تدفق الدخل لروسيا، إلا أنه سوف تصحبه عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية، لا سيما بالنسبة للحلفاء في أوروبا.

وأوضحت ساكي أن الإدارة الأمريكية لديها المزيد من الخطوات التي يمكن اتخاذها، لكنها تدرس تأثير القرار في البداية.

وعلى صعيد آخر، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين محادثات هاتفية مع وزراء خارجية كازاخستان و قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وأدان بلينكين خلال المحادثات هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا، وأعرب عن تضامنه الذي لا يتزعزع مع الشعب الأوكراني، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها على موقعها الإلكتروني.

كما احتفل الوزراء بالذكرى الثلاثين للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى، و شدد بلينكين على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة هذه الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، و سلط الضوء على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة وتلك الدول.

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