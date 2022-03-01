الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية: 110 جنود أوكرانيين يلقون أسلحتهم خلال الـ24 ساعة الماضية

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

 ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار مجريات العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تقوم بها حاليًا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف،  أن 110 من الجنود الأوكرانيين قاموا بإلقاء السلاح طواعية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أنه "منذ بدء العملية الخاصة، قامت القوات المسلحة الروسية بإصابة 1146 مرفقًا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، من بينها: 31 نقطة قيادة واتصال، و81 منظومة دفاع جوي صاروخي من طراز "إس-300" و"بوك إم-1" و"أوسا"، بالإضافة إلى 75 محطة رادار".

وأوضح كوناشينكوف أن "الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية أصاب 6 طوابير من العربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أنه "تم تدمير 311 دبابة وسيارة مدرعة، و42 طائرة ومروحية (من بينها ما تم تدميره على الأرض)، و51 راجمة صواريخ، و147 مدفعية ميدان وهاونو، و263 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وأعلنت سلطات مراقبة الحدود الأوكرانية فرار أكثر من 120 ألف شخص من الحدود الغربية للبلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية،  أن هذا الرقم يزيد على ضعف عدد حالات العبور اليومية بالمقارنة بما كان عليه قبل الهجوم الروسي.

ونقلت القناة عن سلطات مراقبة الحدود في أوكرانيا قولها إنه وقبل "تفاقم الوضع الإنساني" كان 50 ألف شخص يعبرون الحدود في المتوسط ​​ كل يوم، إلا أن هذا الرقم قد ازداد.

وعلى جانب آخر،  أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة ستتحمل مسؤولية عواقب ما تفعل.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيان الخارجية الروسية، أن الأطراف الأوروبية المتورطة في تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة ستتحمل مسؤولية العواقب، وستواصل موسكو حماية مصالحها القومية بغض النظر عن العقوبات.

وكانت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، قد أعلنت أن القوات المسلحة الكندية سلمت دفعة ثانية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مؤكدة أن بلادها ستنشر ما يصل إلى 460 فردًا إضافيًا في عملية REASSURANCE، وهي مهمة كندا لدعم إجراءات الردع الخاصة بحلف الناتو في أوروبا فيما أعلنت الحكومة الألمانية، أول أمس السبت، أن برلين تعتزم إرسال 1000 مدفع مضاد للدبابات و500 صاروخ "ستينجر" إلى أوكرانيا.

لقاء العسكري وزارة روسي على عمل القوات المسلحة مرافق محطة نقطة الجنود سيارة وزارة الدفاع المتحدث الطيران صاروخ وزارة الدفاع الروسية للقوات المسلحة البنية التحتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

بوتين يوقع على إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة عقوبات الغرب

البحرين تحذر من خطورة طائرات الدرون وتدعو لتدابير دولية لمنع انتشارها

النتيجة الكاملة لانتخابات «المهندسين» على مناصب رؤساء النقابات الفرعية

الدفاع الروسية: 110 جنود أوكرانيين يلقون أسلحتهم خلال الـ24 ساعة الماضية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا