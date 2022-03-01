الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول روسى: طرد أمريكا لدبلوماسيين روس دليل على عدم احترامها لالتزاماتها

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا

قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن اعتبار الولايات المتحدة 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، ومطالبتها لهم بالرحيل بحلول 7 مارس، يعد خبرا حزينا ودليلا آخر على عدم احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن نيبينزيا، قوله: “تلقيت للتو معلومات تفيد بأن سلطات الولايات المتحدة قد اتخذت إجراء عدائيا آخر ضد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، منتهكة بشكل صارخ التزاماتها بشأن اتفاقية البلد المضيف (الأمم المتحدة والولايات المتحدة) التي تعهدت بها”، مضيفا أنها أعلنت 12 شخصا من أعضاء البعثة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبتهم بالمغادرة بحلول 7 مارس.

وأشارت سبوتنيك إلى أنه خلال الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية حيث أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

 وعلى صعيد آخر، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر، باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، من خلال منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

وبحسب مرسوم نُشر على موقع الكرملين، فإنّ سكان روسيا ممنوعون من تحويل أموال إلى الخارج اعتبارًا من غد الثلاثاء، حسبما نقلت “فرانس برس”.

كذلك، أجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارًا من الإثنين على أن تحول إلى الروبل ثمانين في المئة من العائدات التي تلقتها بالعملات الأجنبية منذ الأول من يناير الجاري، وأن تستمرّ في التحويل وفق هذه النسبة في المستقبل.

وجاء إعلان هذه الإجراءات في وقت يحاول الاقتصاد الروسي تعزيز دفاعاته في مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

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المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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