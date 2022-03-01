الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: 200 شادر لمعارض «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية

وزير التموين
وزير التموين

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه سيتم تنظيم معارض “أهلا رمضان” بداية من 24 مارس وحتى 1 أبريل، لافتا إلى أنه سيتم إتاحة السلع في 200 شادر على مستوى الجمهورية، كما أنه سيتم مشاركة 1300 منفذ تابع للمجمعات الاستهلاكية و500 منفذ "جمعيتي".

و تابع المصيلحي أنه سيتم أيضا تسيير 200 سيارة سلع رمضانية وستشارك نحو 2000 فرع تابع للسلاسل التجارية الكبري، حيث ستكون التخفيضات بها من 15 إلى 30٪ ، وستشمل المنظفات المنزلية أيضا وكافة السلع الاستهلاكية.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على فضائية “صدى البلد”، أنه سيتم طرح شنط رمضان بأسعار 75 و100 و150 جنيها تضم السلع الرمضانية.

كان قد أكد الوزير أنه ‏يوجد تنسيق كبير بين الوزارة والمحافظين لاختيار أماكن ‏المعارض حتى تلبي احتياجات المواطن في تلك المناسبة التي ينتظرها ‏المصريون كل عام، مؤكدا أن مراكز مبادرة "حياة كريمة" سوف يكون لها ‏نصيب كبير من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة، إضافة إلى ‏المعرض الرئيسي بالقاهرة الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس ‏الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.‏

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال، إن تلك المعارض تسهم في توفير احتياجات المواطن من ‏السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلى أن التوزيع الجغرافي ‏للمعارض يشمل كل محافظات الجمهورية للوصول إلى المواطن‏، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والمنافذ التسوقية ‏المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع أيضا.

وأضاف أن الوزارة ‏سوف تعيد تجربة إصدار الكوبونات هذا العام كما حدث في الأعوام ‏السابقة، بالإضافة إلى الحقائب الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات ‏تصل إلى 30 %.​

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