الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«رويترز» تبرز خطة مصر لإصدار صكوك لتمويل مشروعات استثمارية

صكوك تمويل المشروعات
صكوك تمويل المشروعات

أبرزت وكالة "رويترز" للأنباء،  خطة مصر لإصدار صكوك لتمويل مشروعات استثمارية حكومية، مؤكدة أن مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء لتمويل مشاريع صديقة للبيئة.

وقالت "رويترز"، نقلًا عن  وزارة المالية، أمس الإثنين: إن الحكومة تخطط لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى المزيد من سندات اليوروبوندز والسندات الخضراء لتمويل مشروعات عامة.

وأضافت الوزارة، أن الدولة تهدف إلى زيادة مساهمة الحكومة في الاستثمارات الخضراء المدعومة من الدولة في ميزانية العام المقبل كجزء من برنامج يتزامن مع استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر.

وقالت رويترز: أصبحت الحكومة المصرية أول حكومة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء عندما أصدرت سندات خضراء لمدة خمس سنوات في سبتمبر 2020 بصفقة 750 مليون دولار لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في قطاعي الطاقة والنقل.

وقالت وزارة المالية، إنها تخطط لمضاعفة مساهمتها في الاستثمارات الخضراء المدعومة من الحكومة في العام المالي المقبل إلى 30٪ من إجمالي الاستثمارات العامة ، من 15٪ في العام الحالي المنتهي في 30 يونيو.

يأتي هذا فيما كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي قيمة إصدارات أسهم التأسيس وزيادات رؤوس الأموال وإصدارات سندات التوريق والسندات الخضراء، بلغ نحو 45.323 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2021، مقابل إصدارات بقيمة 28.269 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 60.3%.

وبلغت إجمالي قيمة اسهم التأسيس نحو 3.673 مليار جنيه لعدد 203 إصدارات، مقابل 3.723 مليار جنيه لعدد 284 إصدارًا، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 1.3%.

فيما بلغت إجمالي قيمة أسهم زيادة رأس المال نحو 30.248 مليار جنيه لعدد 1837 إصدارًا مقابل 14.842 مليار جنيه لعدد 170 اصدار بنسبة ارتفاع 103.8%.

سندات سندات خضراء صكوك وزارة المالية الشريعة الإسلامية

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