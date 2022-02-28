ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن خطة مجلس الزمالك في التعاقد مع مدير فني جديد خلفا لباتريس كارتيرون الذي رحل رسميا اليوم عن القلعة البيضاء.

قال ميدو في تصريحات تليفزيونية، أمير مرتضى فتح خط المفاوضات مع اثنين أو ثلاثة مدربين وكلهم مدربون مميزون، ويتواصل معهم عن طريق زووم ويتحدث معهم لاختيار الأفضل".

أضاف: "الزمالك سند نفسه بوجود مدرب بدرجة مدير فني وهو أسامة نبيه الذي يمتلك خبرات مميزة، وقادر على التواجد في مهمة المدير الفني المؤقت، ومرحلته لن تطول".