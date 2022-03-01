رسميًا.. محمد خليل نقيبًا لمحامىّ غرب طنطا بفارق 100 صوت

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقيب المحامين بغرب طنطا، برئاسة المستشار الدكتور رضا محمد جعفر، عن فوز المحامي محمد خليل بمنصب نقيب المحامين بغرب طنطا بعد حصوله على 990 صوتاً، بفارق أكثر من 100 صوت عن أقرب منافسيه النقيب السابق فرج سعيد فرج الذي حصل على 875 صوتا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بغرب طنطا، قد انتهت من عملية فرز الأصوات، في مختلف اللجان البالغ عددها 12 لجنة موزعة على المحاكم التابع لغرب طنطا، وبلغت نسبة التصويت ٣٥٪، وبلغ عدد الحاضرين 2635 عضو جمعية عمومية، وعدد الأصوات الصحيحة 2612، والأصوات الباطلة 23، وحصل المرشح محمد خليل رزق على 990 صوتاً، بينما حصل المرشح فرج سعيد فرج على 875 صوتا.

وكانت قد أغلقت في الخامسة مساء اليوم، عملية التصويت في انتخابات نقيب المحامين بغرب طنطا بمحافظة الغربية، لاختيار نقيب جديد للمحامين خلفاً للنقيب الراحل جلال شلبي والذي توفى منذ 3 شهور.

وتنافس على منصب نقيب المحامين بغرب طنطا 6 مرشحين هم النقيب السابق فرج سعيد فرج عبد العزيز، ومحمد خليل فتحي رزق أمين عام النقابة في المجلس الحالي، وعماد حامد من محامي محكمة بسيون، وهشام رضا حسان من محامي محكمة كفرالزيات، ومحمد عبد الفتاح جُنح من محامي محكمة السنطة، ومنال الخضر من محامي محكمة طنطا.

وأغلقت في الخامسة مساء اليوم، عملية التصويت في انتخابات نقيب المحامين بغرب طنطا بمحافظة الغربية، لاختيار نقيب جديد للمحامين خلفاً للنقيب الراحل جلال شلبي والذي توفى منذ 3 أشهر.

وشهدت عملية التصويت اليوم توافد عدد كبير من المحامين على مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم، بنسبة تصويت بلغت ٣٥ %، وسط إجراءات أمنية واحترازية مكثفة، وتحت إشراف قضائي، برئاسة المستشار الدكتور رضا محمد جعفر، بمعاونة عدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة.