الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين يكشف أسباب ارتفاع أسعار السلع

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتورالمكتبة وزير التموين والتجارة الداخلية، إن موجة الطقس البارد التي شهدتها البلاد خلال الـ ٣ أسابيع الماضية تسببت في تراجع المعروض من الطماطم والخضار والفاكهة الأمر الذي أثر سلبا على أسعارها ، فضلا عن ظاهرة التضخم العالمي بعد كورونا والتي تأثرت بها مصر  مثل كافه دول العالم.
 

وأضاف مصيلحي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، أن سعر طن السكر وصل إلى 10200 جنيه، مؤكدا أن الدولة تقوم بدعم صناعة السكر بكافة جوانبها، خاصة أن جزء كبير من الأزمة الحالية سببها الأسعار العالمية والتغيرات في سعر البترول التي ساهمت في صعود الأسعار وبالتالي صعوبة الاستمرار في نفس المعدلات السابقة.

وأوضح المصيلحى، أن الدولة في عام  2017 قامت باستيراد  1.1 مليون طن سكر وكان ذلك يشكل أزمة كبيرة، إلا أننا نجحنا في خفض هذا المعدل  لـ 300 ألف طن فقط، ونعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 87%  خلال العام الجاري، لافتا إلى قيام الوزارة بتحريك سعر  كيلو السكر لـ10.5 جنيه جاء للحفاظ على الصناعة والاستمرار في إتاحه السلعة.

وقال المصيلحي: “الناس صادقة هناك ارتفاع في الأسعار لكن جزء كبير منه مستورد من الخارج، وللاسف آه ارتفاع الأسعار مستمر لكن تستقر على السعر المرتفع”.

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