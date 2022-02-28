الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سمير صبرى : «الرئيس بيشفينى زى ما شفى مصر من القرف اللى كانت فيه»

جريدة الدستور

قال الفنان سمير صبري إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة كان عظيمًا: "أتلقى عناية صحية لم أرها في حياتي في أي مكان، أعظم الأطباء هنا يزوروني كل 10 دقائق".

أضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر فضائية المحور: "من ساعة ما جيت المستشفى إزاي مبقاش أحسن ورئيس الجمهورية بيشفيني زي ما شفى مصر من القرف اللي كانت فيه.. بيشفيني وبيشفي كل فنان ويقف بجانب كل فنان وأديب ومبدع، ربنا يخليه". 

 

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