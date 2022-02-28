«التموين»: لا مساس بدعم المشاركين فى مبادرة تحويل السيارات القديمة من البنزين إلى الغاز

قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إنه لابد من استكمال البيانات الخاصة بالمواطنين للحفاظ على الدعم، وتحديد الفئات الأكثر احتياجا لإعادة وإدارة منظومة الدعم.

وأضاف الوزير خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي»: «يحدث التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل أن يكون لدينا خريطة كاملة مدققة لكي يصل الدعم لمن يستحقه، كما أننا نسعى لأن يكون لدينا منظومة متكاملة تعبر عن احتياجات المواطنين، ولذا فاللجنة المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الدعم لحماية كل من يحتاج إلى حماية تواصل عملها في تدقيق بيانات مستحقي الدعم».

ولفت إلى أنه لابد من تحديد المستفيدين لوصول الدعم إلى مستحقيه، وأنه لا مساس بدعم المواطنين المشاركين في مبادرة تحويل السيارات القديمة من البنزين إلى الغاز.

وأكد أن استكمال بيانات أفراد البطاقات سيكون إقرار إجباري يتقدم به صاحب البطاقة التموينية يشمل دخله وممتلكاته وسيقر بما يتضمنه التقرير لوضعه أمام المسألة القانونية، موضحا أن من يتقدم ببيانات خاطئة عن دخله أو ممتلكاته سيتم محاسبته.