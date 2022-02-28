الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لجنة الإدارة المحلية تتفقد مستشفى سمالوط النموذجي بالمنيا

وفد لجنة الإدارة
وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مستشفى سمالوط النموذجي التخصصي بمحافظة المنيا، في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة في المحافظة برفقة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء تامر سعيد سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، وقيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

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واستمع الوفد البرلماني والمحافظ إلى الدكتورة ريهام عصام الدين مدير المستشفى، التى أكدت أن بها كافة الكوادر الطبية والمتخصصة، حيث يوجد 132 طبيب أساسي مقيم، و115 طبيب متعاقد، و54 صيدلي و50 فني أشعة و21 فني معمل، و358 كادر تمريضي، و243 كادر إداري، وتضم المستشفى 18 سرير رعاية مركزة، و42 وحدة غسيل كلوي، و21 حضانة، وحدة رعاية أطفال، وجارى إنشاء وحدة سكتة دماغية، ووحدة لضربات القلب.

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وتفقد الوفد البرلماني بعض أقسام المستشفى ومنها قسم الاستقبال والطوارئ للوقوف على مدى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، واطلع وفد اللجنة على دفتر الاستقبال وتسجيل الحالات.

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وأكدت مدير المستشفى أن المستشفى تقدم الخدمة العلاجية بالمجان على نفقة الدولة، ولقوائم الانتظار، كما أنها تراعى بعض الحالات الاجتماعية بتخفيض قيمة العلاج.

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كما استمع محافظ المنيا ورئيس لجنة الإدارة المحلية لبعض المرضي وبعض المواطنين والذين أشادوا بتقديم الخدمة الطبية للمستشفى.

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لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني مستشفي سمالوط النموذجي محافظة المنيا الزيارة الميدانية اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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