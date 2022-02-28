وزير التموين: ندرس رفع سعر رغيف الخبز دون المساس بالأكثر احتياجاً

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يجرى الآن دراسة رفع سعر الخبز المدعم تدريجيا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلدK أن الدول تعمل على رفع كفاءة منظومة إدارة الدعم، حتى يصل الدعم لمستحقيه، موضحا أنه لن يتم المساس بالفئات الأكثر احتياجا في تطبيق تحريك سعر الرغيف والذي بيلغ عددهم حوالي 25 مليون مواطن، قائلا: “لا مساس أبدا بالفئات الأكثر احتياجا في حالة تحريك سعر الخبز”.

وأكد المصيلحي أن الوزارة لا تتجه لتقليل حجم الخبز عن 90 جراما، مشيرًا إلى أن الخبز يكلف الدولة 65 قرشا، ويباع للمواطن بـ 5 قروش، وما زال الخبز يدعم عينيا.

وأشار إلى أنه يتم دراسة الرفع التدريجي لسعر الخبز مع بالتوازي مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضهم عن الفارق، ولن يتم المساس ببطاقات التموين المدرجة حاليا على منظومة التموين من الأسر الأكثر استحقاقا والأسر الأولى بالرعاية.

كما أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم بخس سعر رغيف الخبز المدعم، مشيراً إلى أنه هناك طريقين لسعر رغيف الخبز المدعم ولن يتم المساس بالفئات الأكثر احتياجا ومنهم تكافل وكرامة.

وأضاف المصيلحي أنه يتم دراسة تجربة خلط القمح مع الشعير منذ عامين بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، حيث أن إنتاج فدان الأرض من الشعير طن فقط أو 1.1 طن، 250 ألف فدان ينتجوا 250 ألف طن فقط.