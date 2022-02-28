الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الإعلان عن الفائزين بجوائز مسابقة الفيلم القصير بمهرجان أسوان (تفاصيل)

اسوان
اسوان

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مساء اليوم الإثنين، عن جوائز المسابقة في ختام فعاليات المهرجان.

وذهبت  جائزة عطيات الأبنودي لأحسن مخرجة فيلم قصير إلي ماريان فارلاي مخرجة فيلم "الصقيع" من كندا.

وذهبت جائزة ناهد نصر الله، (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) إلي فيلم "شم النسيم" من إخراج مارك لاتي، وهو إنتاج  مصري أمريكي مشترك.

وحصد جائزة نبيهة لطفي لأحسن فيلم قصير الفيلم الأسباني "صمّاء"  إخراج نوريا مونوز-أورتن وإيفا ليبريتد.

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وتضم لجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في عضويتها النجمة المصرية شيرى عادل، والكاتبة والمخرجة السعودية هناء العمير، والمبرمجة كارين شايلي.

وقررت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، منح جائزة نادية لطفي للفنانة  كرم طاهر عن دورها في فيلم "فرحة" إخراج دارين سلام والفيلم من إنتاج الأردن، السويد، السعودية، وذهبت جائزة سعاد حسني لأحسن ممثلة للفنانة سابين أزيما عن دورها في فيلم "اسم سري" إخراج أوريليا جورج، والفيلم إنتاج فرنسي.

وحصد جائزة لطيفة الزيات لأحسن سيناريو فيلم "ريحانة"  إخراج عبد الله محمد سعد ، وهو إنتاج بنجلاديش، سنغافورة، بينما ذهبت  جائزة بهيجة حافظ لأحسن مخرجة إلي دارين سلّام مخرجة فيلم "فرحة"، وهو إنتاج مشترك بين الأردن، السويد، السعودية.

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وفاز بجائزة رشيدة عبد السلام، (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) الفيلم السعودي "قوارير"  إخراج نوره المولد، نور الأمير، رغيد النهدي، ربى خفاجي، فاطمة الحازمي، وحصد جائزة آسيا داغر لأحسن فيلم  الفيلم الفرنسي "أم طيبة" إخراج حفصية حرزي.

وتترأس لجنة تحكيم المسابقة النجمة الرومانية كريستينا فلوتور، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عام 2012، وتضم في عضويتها النجمة المصرية بسمة، والنجمة الفرنسية مارلين كانتو، والناقدة والمبرمجة الألمانية إنجريد بيرباوم، والمؤلفة والمخرجة والمنتجة رحماتو كيتا.

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