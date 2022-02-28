الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يلزم المنشآت الفندقية برفع سرعة الإنترنت

المنشات الفندقية
المنشات الفندقية

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً بإلزام جميع المنشآت الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت بها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها سواء 5 أو 4 أو 3 نجوم أو فنادق عائمة.

يأتي ذلك في إطار رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية في مصر.

ونص القرار على أن يتم التعاقد مع أي من مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم بالعمل في مصر في أجل غايته شهر من تاريخ انتهاء الشركة المصرية للاتصالات من توصيل كابلات الألياف الضوئية الخاصة بربط الشبكة الخارجية للشركة بغرفة الاتصالات الخاصة بالمنشأة.

كما ألزم القرار كافة المنشآت الفندقية بتوفير الحد الأدنى من المواصفات القياسية والتجهيزات الفنية اللازمة للشبكات الداخلية التي تتيح الاتصال السريع بشبكة الإنترنت HSIA وفقاً للمواصفات الفنية المعمول بها ومعايير الجودة المعتمدة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، وأجل غايته 31/12/2022 بالنسبة للمنشآت الفندقية في باقي محافظات الجمهورية.

وزير السياحة والآثار المنشآت الفندقية سرعة الانترنت البنية التحتية خدمات الإتصالات

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