الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«لا تتحركوا».. الهجرة تجدد مناشدتها للمصريين بأوكرانيا للحفاظ على سلامتهم

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إن المجر فتحت أبوابها أمام المصريين القادمين من الحدود الأوكرانية، لكنها اشترطت جواز سفر ساري المفعول.

أضافت نبيلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن بولندا ورومانيا أكثر مرونة في التعامل مع النازحين، مشيرة إلى أنه حال ضياع جواز السفر يمكن للطلبة دخول الحدود بصورة الجواز، ويمكن يسافر بوثيقة سفر صادرة من السفارة المصرية.

ولفتت إلى أنه كان مقررا وضع اللاجئين في مراكز إيواء، ولكثرة الأعداد من أوكرانيا مراكز الإيواء امتلأت، لذا قامت  السفارة المصرية بتوفير تسكين للطلاب القادمين من أوكرانيا، مع توفير نفقات الإقامة والمعيشة، موضحة أن عددا من الطلاب قرروا يحجزوا على حسابهم ويسافروا للوطن.

وجددت وزيرة الهجرة، مناشدتها للطلاب المصريين والجالية المصرية في المدن الشرقية بأوكرانبا، وفي جنوب ووسط أوكرانيا، بعدم التحرك: "مازلنا نشدد بالالتزام بما تعلنه السفارة بتوخي الحذر، وعدم استقلال القطارات، لأن هناك تكالبا وتكدسا مقلقا في القطارات، ومنقدرش نعرض أولادنا وبناتنا لهذا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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