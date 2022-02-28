الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

استجابة لمطلب برلماني.. وزير النقل يوافق على تدعيم قطارات السويس

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلنت النائبة عفاف زهران، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، موافقة وزير النقل الفريق كامل الوزير، على طلبها الذي تقدّمت به إيمانًا بضرورة السعي لتلبية احتياجات المواطنيين بشأن إحلال عربات قطاري ٥٩٣/٥٩٤ بعربات درجة محسنة “تحيا مصر” بدلًا من العربات المميزة لخدمة أهالي السويس، والنظر في إضافة قطار محسن أو مميز يقوم من السويس الساعة السادسة صباحًا والعودة من القاهرة بعد الظهر.

وتقدمت  النائبة عفاف زهران بطلب إلى وزارة النقل لرفع كفاءة هيئة السكك الحديدة في محافظة السويس، مع العمل على إضافة عربات مميزة ومكيفة لتسهيل عناء السفر على الأهالي، وتضمن الطلب ضرورة إضافة قطار يخدم طلبة المحافظة ممن يتلقون تعليمهم في جامعات القاهرة والجيزة، وذلك باعتبار القطار أحد وسائل النقل الجماعي التي تعتمد عليها أبناء المحافظة.

 

النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب محافظة السويس قطارات السويس وزير النقل هيئة السكك الحديدة

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