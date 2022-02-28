«السيادة السوداني» يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة الأوضاع الداخلية

عقد مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الإثنين، اجتماعه الدوري اليوم بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس.

وقالت الدكتورة سلمى عبد الجبار المبارك الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي، إن المجلس استمع الى تقارير من أعضاء مجلس السيادة الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر، مالك عقار، والهادي إدريس حول نتائج زيارتهم إلى السنغال، المغرب، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الكونغو والنيجر ولقائهم مع المسؤولين بتلك الدول وإطلاعهم على التطورات السياسية بالسودان ومسار المرحلة الانتقالية.

وأكدت الناطق الرسمي بإسم المجلس أن عضو مجلس السيادة مالك عقار أطلع المجلس على نتائج لقاءاته مع عدد من القوى السياسية والمبعوثين الدوليين في إطار رئاسته للجنة التي تم تكوينها مؤخرا للوصول إلى توافق وطني.

وأضافت الدكتورة سلمي، أن الاجتماع بحث سبل توفير الدعم لحكومات عدد من الولايات لتوفير السلع والخدمات الأساسية المرتبطة بمعاش الناس.

وفي سياق آخر أعلنت عضو مجلس السيادة، أنّ المجلس أكد على موقف السودان الداعم لإعتماد الحوار وسيلة لحل الأزمة بين روسيا وأُوكرانيا وان السودان مع الحل الدبلوماسي سبيلا للخروج من الأزمة ويدعم المساعي الجارية الآن بين البلدين.

وفي وقت سابق، أكد فولكر بيرتس رئيس بعثة يونيتامس بالسودان، أن حل الأزمة السياسية السودانية يجب أن يأتي من السودانيين أنفسهم.

وأكد فولكر في تسجيل له على موقع الأمم المتحدة اليوم حول تقرير البعثة وأدائها وما توصلت إليه في مرحلتها الأولى أن بعثة الأمم المتحدة بالسودان أقامت 110 إجتماعات خلال الأسابيع الماضية أستمعت خلالها لأكثر من 800 مشارك قدموا من مختلف مدن السودان، وتلقت البعثة حوالي ثمانين مبادرة وطنية مكتوبة بشأن الأزمة السودانية.

وتقدم فولكر بالشكر نيابة عن بعثة الأمم المتحدة بالسودان لكل المشاركين في المشاورات التي اطلقتها البعثة خصوصاً الشباب والشابات الذين قدموا من خارج العاصمة. وقال فولكر إن المشاورات التي جرت أكدت على تنوع النسيج السوداني المتفرد وإسهامه في القضايا السياسية والإجتماعية التي تشكل تحديا لمسيرة التحول الديمقراطي، مشيراً إلى أن ما تلقته البعثة من رؤى وأطروحات ستسهم في تحقيق الخطوات المقبلة في التحول الديمقراطي، مشيرا الى أن شعار ثورة ديسمبر (حرية، سلام، وعدالة) كان ملهماً لكل العالم وفتح الطريق للإنتقال الثلاثي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية ومن الحروب إلى السلام الشامل ومن الإدارة الإقتصادية إلى التنمية المستدامة.

وأكد فولكر، أن الأمم المتحدة إلتزمت بتقديم الدعم للسودانيين في مسيرة التحول الديمقراطي لذلك جاء قرار مجلس الأمن رقم 24-25 للعام 2020 بتأسيس بعثة يونيتامس، وذكر أن البعثة تعمل على إيجاد حلول بالتعاون مع الإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد للوصول لنتائج مأموله وجدد في ذات الصعيد دعم البعثة للتحول الديمقراطي والحكم المدني وقال (لن تسيروا وحدكم في هذا الدرب).