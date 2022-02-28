الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«السيادة السوداني» يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة الأوضاع الداخلية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

عقد مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الإثنين، اجتماعه الدوري اليوم بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس.

وقالت الدكتورة سلمى عبد الجبار المبارك الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي،  إن المجلس استمع الى تقارير من أعضاء مجلس السيادة الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر، مالك عقار، والهادي إدريس حول نتائج زيارتهم إلى  السنغال، المغرب، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الكونغو والنيجر ولقائهم مع المسؤولين بتلك الدول وإطلاعهم على التطورات السياسية بالسودان ومسار المرحلة الانتقالية.

وأكدت الناطق الرسمي بإسم المجلس أن عضو مجلس السيادة مالك عقار أطلع المجلس على  نتائج لقاءاته مع عدد من القوى السياسية والمبعوثين الدوليين في إطار رئاسته للجنة التي تم تكوينها مؤخرا للوصول إلى توافق وطني.

وأضافت الدكتورة سلمي، أن الاجتماع بحث سبل توفير الدعم لحكومات عدد من الولايات لتوفير السلع والخدمات الأساسية المرتبطة بمعاش الناس.

وفي سياق آخر أعلنت عضو مجلس السيادة، أنّ المجلس  أكد على موقف السودان الداعم لإعتماد الحوار وسيلة لحل الأزمة بين روسيا وأُوكرانيا  وان السودان مع الحل الدبلوماسي سبيلا للخروج من الأزمة ويدعم المساعي الجارية الآن بين البلدين.

وفي وقت سابق، أكد فولكر بيرتس رئيس بعثة يونيتامس بالسودان، أن حل الأزمة السياسية السودانية يجب أن يأتي من السودانيين أنفسهم.

 وأكد فولكر في تسجيل له على موقع الأمم المتحدة اليوم حول تقرير البعثة وأدائها وما توصلت إليه في مرحلتها الأولى أن بعثة الأمم المتحدة بالسودان أقامت 110 إجتماعات خلال الأسابيع الماضية أستمعت خلالها لأكثر من 800 مشارك قدموا من مختلف مدن السودان، وتلقت البعثة حوالي ثمانين مبادرة وطنية مكتوبة بشأن الأزمة السودانية.

وتقدم فولكر بالشكر نيابة عن بعثة الأمم المتحدة بالسودان لكل المشاركين في المشاورات التي اطلقتها البعثة خصوصاً الشباب والشابات الذين قدموا من خارج العاصمة. وقال فولكر إن المشاورات التي جرت أكدت على تنوع النسيج السوداني المتفرد وإسهامه في القضايا السياسية والإجتماعية التي تشكل تحديا لمسيرة التحول الديمقراطي، مشيراً إلى أن ما تلقته البعثة من رؤى وأطروحات ستسهم في تحقيق الخطوات المقبلة في التحول الديمقراطي، مشيرا الى أن شعار ثورة ديسمبر (حرية، سلام، وعدالة)  كان ملهماً لكل العالم وفتح الطريق للإنتقال الثلاثي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية ومن الحروب إلى السلام الشامل ومن الإدارة الإقتصادية إلى التنمية المستدامة.

 وأكد فولكر، أن الأمم المتحدة إلتزمت بتقديم الدعم للسودانيين في مسيرة التحول الديمقراطي لذلك جاء قرار مجلس الأمن رقم 24-25 للعام 2020 بتأسيس بعثة يونيتامس، وذكر أن البعثة تعمل على إيجاد حلول بالتعاون مع الإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد للوصول لنتائج مأموله وجدد في ذات الصعيد دعم البعثة للتحول الديمقراطي والحكم المدني وقال (لن تسيروا وحدكم في هذا الدرب).

مجلس السيادة السودان عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

النتيجة الكاملة لانتخابات «المهندسين» على مناصب رؤساء النقابات الفرعية

انخفاض الحرارة وتحذيرات من اضطراب الجو.. حالة الطقس الأيام المقبلة

عضو بالوفد الروسى: الجولة القادمة من المحادثات مع أوكرانيا خلال أيام

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

«النقد العربى»: ارتفاع معدلات التضخم يؤدى إلى زيادة الاقتراض من الخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا