الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجمات الفن يتألقن على «ريد كاربت» مهرجان أسوان لسينما المرأة (صور)

مهرجان أسوان لسينما
مهرجان أسوان لسينما المرأة

انطلقت منذ قليل، فعاليات حفل ختام مهرجان أسوان السينمائي لسينما المرأة في دورته السادسه، وذلك في إحدى الفنادق النيلية بمحافظة أسوان. 

وحضر على ريد كاربت اليوم الختامي للمهرجان عدد كبير من الفنانين ليكونوا شاهدين على حفل جوائز اليوم الأخير من الفعاليات. 

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وتواجد على الريد كاربت كلا من: داليا البحيري ونيكولا معوض وكاتيا كعب وامير المصري، بالإضافة إلى رئيس المهرجان محمد عبد الخالق ومديره حسن أبو العلا. 

وانطلق قبل المهرجان برنامج الورش بمشاركة 255 فتاة وشاب وطفل، وتمثل الفتيات نسبة ٧٠% منهم، وبدأ بورشتي "صناعة الفيلم"، و"تقنيات صناعة الفيلم" (مشروع سينما أسوان الجديدة)، تحت إشراف السيناريست وسام سليمان، والمخرج ياسر نعيم، والمخرجه ندى رزق، ويبدأ الجزء الثاني من الورش بداية من الغد.

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ووقعت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إتفاقية تعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، لإطلاق أول ورشة متخصصة في جنوب مصر لتخريج المدربات المؤهلات علي العمل في ورش التدريب التطبيقية لصناعة الأفلام للمبتدئين، باسم "مدرسة الكادر"، وهو برنامج تدريبي متخصص وموجه للشباب وخاصة الفتيات أطلقه مهرجان أسوان لأفلام المرأة منذ 5 سنوات في أسوان.

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وكشفت الإدارة عن تقديمها منحة لإنتاج الفيلم القصير (روائي أو تسجيلي)، وذلك سعيا لأن يكون المهرجان منصة لأطلاق أفلام جديدة تضاف لأفلام المرأة، وزيادة الفرص المتاحة لصانعات وصناع الأفلام خاصة من جنوب مصر.

ويقام على هامش فعاليات الدورة السادسة "سمبوزيوم المرأة والحياة الدولي"، بمشاركة 20 فنان من عدة دول ومنها مصر والكويت والعراق وفلسطين وقطر، بالتعاون مع مؤسسة أرض الفن.

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كما يصدر المهرجان هذا العام النسخة الثالثة لكتابه الدوري «صورة المرأة في السينما العربية» ويعد أحد الإصدارات الهامة التى ينفرد بها المهرجان، ويصدره باللغتين العربية والإنجليزية، بمشاركة ١٦ ناقداً وناقدة، ويقدم من خلاله صورة كاشفة لوضع السينما في البلدان العربية، من حيث حجم الإنتاج، ونوعيته، ومدى الدعم الذي تلاقيه من الحكومات، وتوافر البنية التحتية من دور العرض والاستوديوهات، ومن حيث المشاركة في المهرجانات.

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كما يقدم الكتاب تحليلاً وتوثيقاً لحجم تواجد المرأة بإبداعاتها في مجالات صناعة السينما، كتابة وإخراجًا وتمثيلًا وإنتاجًا وغيرها، وما هي الصورة التي عكستها هذه الإنتاجات، ومدى موضوعيتها في طرح قضايا المرأة العربية، هذا البحث الجاد الذي يضطلع به كبار النقاد العرب ويطرحون رؤيتهم وتقييمهم لوضع السينما في بلادهم. 

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وأكدت الناقدة انتصار دردير التى تشرف على الإصدار أن النسخة الثالثة تشهد مشاركة 16 دولة بإنضمام دول عربية لأول مرة من بينها قطر وموريتانيا والبحرين ، فيما تغيب دولا أخري لظروف سياسية كاليمن وليبيا.

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