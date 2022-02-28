سقوط أخطر عصابة تديرها سيدة لبيع البانجو والهيدروجين والشابو في دكرنس

ألقى رجال البحث الجنائي في الدقهلية، اليوم الإثنين، القبض تشكيل عصابي بقرية نجير، التابعة لمركز دكرنس، يضم 3 عاطلين وسيدة، وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات عبارة 4 كيلوجرامات من نبات البانجو المخدر، و150 تذكرة هيروين وكمية من مخدر الشابو وسلاح ناري.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز شرطة دكرنس، بشأن وجود تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بقرية نجير دائرة المركز.

على الفور تم إعداد مأمورية ضبطية من ضباط وحدة مباحث مركز دكرنس، بقيادة الرائد محمود القصبي، رئيس المباحث والرائد محمد عصفور معاون المباحث، وجرى ضبطهم، وهم "عمرو. ش" و"أحمد.ر" و"محمد.س" وجميعهم عاطلون و "سالي. ع" ربة منزل وضبط بحوزتهم 4 كيلو من نبات البانجو المخدر، و150 تذكرة هيروين وكمية من مخدر الشابو وسلاح ناري.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا باتجارهم في المواد المخدرة والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.