الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مصرع رضيع داخل بانيو شقة بمركز كوم حمادة

جثة
جثة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، حادثاً مأساوياً، حيث لقي رضيع مصرعه اليوم الإثنين غرقاً داخل «بانيو» بإحدى قرى مركز كوم حمادة.

كان قد تلقى مأمور مركز شرطة كوم حمادة بلاغاً من المستشفى التخصصي بوصول حمزة محمود جلال سن عام و10 أشهر، مقيم قرية خربتا التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة ادعاء إسفكسيا الغرق. 

على الفور تم إخطار اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بالحادث وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين لمأمور مركز شرطة كوم حمادة بسؤال أهلية المجنى عليه قرروا أثناء لهوه بالمنزل غافل والدته وتسلل للحمام وسقط بمياه البانيو الملئ بالمياه مما تسبب فى غرقه ووفاته.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.

الأجهزة الأمنية مركز شرطة كوم حمادة أمن البحيرة محافظة البحيرة اجهزة الامن النيابة العامة التحفظ على اليوم الاثنين

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وائل لطفي

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