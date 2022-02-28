الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«آداب الإسكندرية» تنظم الملتقى الأول للشعر والفنون بمركز الإبداع

«آداب الإسكندرية»
«آداب الإسكندرية»

نظمت كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور هانى خميس، عميد كلية الأداب، الملتقى الأول للشعر والفنون وذلك بالتعاون مع مركز الحرية للإبداع، شارك فيه مجموعة من طلاب الجامعة بتقديم فقرات من أدب اللغة العربية.

وتنوعت الفعاليات بين المسرحيات والقصائد والموشحات والأغانى والأناشيد،  والمسرحيات، وقام بالإخراج المسرحى للملتقى مى عبد الرازق.

وأشارت الدكتورة سحر الشريف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الهدف من هذه الفعاليات هو اكتشاف المواهب، وإقامة جسور للحوار مع الطلاب، ورفع درجة الوعى، والذوق العام للطلاب من خلال ما يتم تقديمه عبر الطلاب أنفسهم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نجوى محمود صابر، المعد والمدرب اللغوى والأداء للطلاب المشاركين بالملتقى، أنها سعيدة بإقامة الملتقى الذى أحيى اللغة العربية وذكرنا بتراثها الغنى، وأضافت أن الطلاب فى بادئ الامر وجدوا صعوبة فى تقديم الفقرات إلا أن التدريب المستمر وفهم معنى وقيمة مايقدموه جعلهم يبدعون على خشبة المسرح.

وكان قد أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال جلسة مجلس جامعة الإسكندرية التي عقدت أمس الأحد، على عمداء الكليات سرعة إعداد حصر بالطلاب الموهوبين فى المجالات العلمية والتكنولوجية والرياضية والثقافية والفنية وغيرها استعداداً لزيارة لجنة صندوق اكتشاف الموهوبين خلال الفترة القادمة، وتوفير الآليات اللازمة لدعمهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز آليات رعاية الطلاب النوابغ والموهوبين، لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام المُبتكر في استكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة.

وأشار «قنصوة» إلى ضرورة تفعيل زيارات الطلاب للمشروعات القومية بالمحافظات المختلفة، لتكون بشكل دورى، بهدف تعريف الطلاب بما تقوم به الدولة من انجازات غير مسبوقة، ومطالعة التطور العظيم الذى تشهده مصر من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى، بالتمويل الذاتى، بما يعزز روح الانتماء لديهم، وتنمية قيم الانتماء والوطنية لديهم، وتعزيز رغبتهم فى المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تساهم بشكل كبير فى توعية جيل كامل من الشباب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل التطوير والنهوض بالمجتمع.

 

آداب الإسكندرية
آداب الإسكندرية
كلية الأداب جامعة الإسكندرية الملتقى الأول للشعر والفنون طلاب الجامعة اكتشاف المواهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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