الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى: تطوير مجمع الألومنيوم فى نجع حمادى ضمن خطط إحياء الصناعات الوطنية

جريدة الدستور

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ بشأن تطوير مجمع الألومنيوم في نجع حمادي، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة. 
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه على مدار الفترة السابقة، ناقشت الحكومة خطط تطوير مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، حيث تم تكليف إحدى شركات الاستشارات العالمية؛ لإعداد دراسة بشأن تقييم دراسة تطوير المجمع، وجدوى عملية التطوير. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن صناعة الألومنيوم هي إحدى المجالات الاستراتيجية عالميا، مشيرا إلى إمكانية تطوير مجمع الألومنيوم في نجع حمادي بالتعاون مع القطاع الخاص، في ضوء خططنا لإعادة إحياء الصناعات الوطنية والاستفادة مما نمتلكه من الموارد أفضل استفادة، خاصة مع الوضع في الاعتبار التداعيات التي فرضتها جائحة "كورونا" على العالم، وكذلك ما نراه من تأثير للأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار مختلف السلع الاستراتيجية.

وفي غضون ذلك، شرح وزير قطاع الأعمال العام ملامح خطة وتكلفة تطوير مجمع الألومنيوم، وكذا إمكانات المصنع، وقدراته الإنتاجية والتحديات التي تواجهه.

وأوضح الوزير أنه خلال اجتماعه الأخير مع الاستشاري المسئول عن خطة التطوير، استعرض أهم مؤشرات جدوى أعمال التطوير، والتكنولوجيا الجديدة التي سترفع من الطاقة الإنتاجية للمشروع، وكذا خفض معدل استهلاك طن الألومنيوم من الكهرباء عن المعدل الحالي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

عبدالناصر زيدان «برىء بحكم المحكمة» من سب مرتضى منصور

«المركزى الروسى »: نظام الاتصالات الروسى بين البنوك قادر على العمل كبديل لـ«سويفت»

وزير الاتصالات يناقش مع سامسونج العالمية التوسع في استثمارات الشركة بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا