الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: القوات الروسية لم تتقدم إلا 5 كيلومترات نحو كييف منذ أمس

البنتاجون
البنتاجون

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الإثنين، إن القوات الروسية لم تتقدم إلا 5 كيلومترات نحو كييف منذ أمس.

وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن روسيا أدخلت 75% من القوات التي حشدتها إلى أوكرانيا"، مشيرة إلى أن القوات الروسية تسعى لمحاصرة كييف من كل الجوانب"، وذلك حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، التعليق على الهدف الأوكراني من المحادثات، قائلاً "فلننتظر ونرى".

كما شدد المتحدث باسم الكرملين، في تصريحات صحفية، على وجوب أن تجري المحادثات في جو هادئ وصامت، دون ضوضاء وصخب.

من جهتها قالت الرئاسة الأوكرانية، إن الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا هو وقف إطلاق النار فورا، وسحب القوات الروسية من البلاد.

كما أكد أن الوفد الذي يقوده وزير الدفاع أليكسي رزنيكوف، بالإضافة إلى المستشار الرئاسي ميخائيلو بودولياك، سيطالب الروس بالانسحاب من كل الأراضي التي دخلوها بما في ذلك القرم ودونباس.

هذا، وكان المفاوض الروسي ومستشار الكرملين فلاديمير مدينسكي، أكد في وقت سابق اليوم من الحدود البيلاروسية، حيث انطلقت المفاوضات، أن موسكو تريد التوصل إلى "اتفاق" مع كييف.

ومن جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن لدى بلاده خطة للرد على العقوبات الغربية، مشددا على أن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار.

وأضاف بيسكوف، أن الواقع الاقتصادي للبلاد تغير، لكنه أكد أنه يرى أي سبب للشك في كفاءة ومصداقية البنك المركزي الروسي، الذي رفع أسعار الفائدة إلى 20 بالمئة في إطار سعيه لحماية الاقتصاد من العقوبات الغربية غير المسبوقة.

وقال بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي بالعديد من المسؤولين خلال اليوم بما في ذلك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

كما جدد رفض بلاده القاطع تسليح أوكرانيا، في إشارة إلى المواقف الأوروبية، وتصريحات أمين عام حلف الناتو، الذي أكد في وقت سابق اليوم، أن دول الحلف تكثف دعمها لكييف بصواريخ الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات.

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وائل لطفي

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