الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوى بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1443هـ ، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

ثم ألقى الدكتور طارق عبد الحميد مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا بإقتدائنا بالرسول الكريم قولاً عملاً وخلقاً.

وأضاف أن المولى عز وجل إختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض فى الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة وتمسكهم بشريعة الله السمحة وسيرة نبيه الكريم .

وألقى اللواء أ. ح وليد حمودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها  أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يذكرنا دائماً بضرورة التأسى بذكرى الرسول الكريم الذى أرسى قيم العدل والحق والمساواة بين الناس دون تفرقة أو تمييز أو تعصب أو تشدد، واحترام حقوق الإنسان الذى كرمه الله مؤكداً ضرورة الحرص على طلب العلم والمعرفة لتحقيق التقدم والإزدهار للمجتمع وإدراك عظمة الخالق.

حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلين عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

أزمة أوكرانيا ليست الأولى.. كيف تنقذ مصر رعاياها العالقين في المناطق الخطرة؟

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

إلغاء المناقصة العالمية لشراء القمح للمرة الثانية على التوالى

الإعدام شنقاً لعامل هتك عرض طفل ثم قتله فى أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»