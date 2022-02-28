الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لعامل سرق مؤدى شعائر بالإكراه فى الزقازيق

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الإثنين، حكما يقضي بمعاقبة عامل موازين بالسجن المشدد 5 سنوات في تهمة سرقة مبلغ مالي من مؤدي شعائر بالإكراه في الطريق العام بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من المدعو محمد عبدالله عبدالمقصود، 73 سنة، مؤدى شعائر، مقيم فى منطقة هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق، بشأن تعرضه لسرقة بالإكراه لمبلغ من المال كان بحوزته، وذلك حال سيره فى الطريق العام بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بأن استوقفه المتهم وتعدى عليه بيده وطرحه أرضًا وشل مقاومته وتمكن من الاستيلاء على المال الذى كان بحوزته.

كشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة "حسين ح إ ب"، 27 سنة، عامل موازين، مقيم فى كفر الزقازيق البحرى بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، والذى تبين أنه سرق المال المملوك للمجنى عليه وفقًا لما جاء فى البلاغ.

وقد تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

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