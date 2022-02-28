«الهزار قلب كارثة».. يقتل صديقه حرقاً على المقهى ثم يبكى ندماً

انتهت وصلة هزار إلى جريمة بشعة في المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث لقي طفل مصرعه حرقًا على يد زميله بمدينة المنزلة وذلك بعد وصلة هزار بينهما باستخدام چركن بنزين وأشعل أحدهما النيران في زميله أثناء جلوسهما على مقهى، مما أدى إلى وفاته.

تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت أجهزة أمن الدقهلية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنزلة، بإصابة طفل بحروق متفرقة بالجسم نتيجة اشتعال النيران فيه أثناء جلوسه على مقهى مع أحد أصدقائه واتهام الأهالي صديقه بإشعال النيران فيه.

على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين إصابة الطفل "كريم. ه. م. ا. م"، 14 عامًا، طالب ومقيم بالمنزلة، ونقله لمستشفى المنزلة للعلاج وقرر الأطباء نقله لمستشفى المنصورة الدولى لخطورة حالته.

واتهم شهود عيان صديقه ويدعى "محمد.ع"، 16عامًا، ميكانيكي، بسكب مادة سريعة الاشتعال عليه، "بنزين" وإشعال النيران فيه.

كما كان قد تبلغ فى وقت لاحق بوفاة الطفل متأثرا بإصابته وإيداع الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف النيابة العامة .

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمناقشته أكد أنه كان يحمل جركن بنزين وجلس مع صديقه المجنى عليه على المقهى لشرب كوبين من الشاي وكانا يمزحان معا ويضحكان فسكب البنزين على ملابسه بالخطأ.

وأضاف أنه أشعل ولاعة وهدده على سبيل الهزار بإشعال النيران فيه وظلا يضحكان ويتدافعان حتى فوجئ بإمتداد النيران لملابسه وحاول إطفاءه ولكنه فشل وتدخل رواد المقهى ونقلوه للمستشفى وعلم بوفاته متأثرا بالحروق.

وبكى الطفل قائلا: "ده صاحبى والله ومكنش قصدي أوّلع فيه إحنا كنا بنهزر".

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتى انتدبت الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.