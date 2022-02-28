مسلسلات رمضان 2022.. كوابيس يسرا في «أحلام سعيدة» تدخلها في أزمات

دخل المخرج عمرو عرفة وفريق عمل مسلسل “أحلام سعيدة” في معسكر مغلق، وذلك لإنهاء تصوير كافة مشاهد العمل الذي تخوض بطولته الفنانة يسرا، قبل حلول الشهر الكريم، أو خلال الأسبوع الأول منه على أقصى تقدير.

وقال مصد مطلع لـ“الدستور” إنهم يواصلون التصوير بشكل شبه يومي في مختلف الديكورات ما بين مصر الجديدة وستوديو الأهرام والقلعة، وأن العمل يدور أحداثه في إطار الاثارة وبه لمسة كوميدية بطبيعة حال الأحداث التي تظهر من خلالها بطلة العمل يسرا بشخصية “فريدة” وهي سيدة من طبقة غنية، وتهتم بتفاصيل احلامها وتفسيرها، خاصة وأنها تحلم بكاوبيس تجعلها تدخل في أزمات مع من حولها نظرًا لعدم ثقتها بهم.

مسلسل “أحلام سعيدة” تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

وقدمت يسرا مسلسل “حرب أهلية” في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

من جهة أخرى، شاركت يسرا مؤخرًا في مسلسل “البحث عن علا” كضيفة شرف، ويناقش المسلسل المكوّن من 6 حلقات، في إطار درامي كوميدي مواضيع مهمة ومتنوعة؛ مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات.

ويشارك في بطولة المسلسل سوسن بدر، وهاني عادل، ومحمود الليثي، ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف، وكذلك قائمة من ضيوف الشرف أبرزهم خالد النبوي، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال، وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال، ومن إخراج هادي الباجوري.