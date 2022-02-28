إلغاء زيارة لافروف إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف بسبب حظر تحليق طائرته فى الاتحاد الأوروبى

أُلغيت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بسبب الحظر غير المسبوق على تحليق طائرته بالقرب من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر روسي دبلوماسي في جنيف- لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "ألغيت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى جنيف لحضور جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح، بسبب حظر غير مسبوق على تحليق طائرته في أجواء عدد من دول الاتحاد الأوروبي".

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن أن واشنطن فرضت عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف؛ بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.