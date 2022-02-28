الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تغلق مجالها الجوى أمام شركات طيران من 36 دولة

هيئة الطيران الفيدرالية
هيئة الطيران الفيدرالية الروسية

أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية عن فرض قيود على تحليق شركات طيران من 36 دولة؛ ردًا على حظر عدد من الدول الأوروبية تحليق الطائرات الروسية.


وقالت الهيئة الروسية- في بيان، اليوم الإثنين- "وفقًا لقواعد القانون الدولي، وكرد على الحظر الذي فرضته الدول الأوروبية ضد رحلات الطائرات المدنية التي تشغلها شركات النقل الجوي الروسية والمسجلة في روسيا، جرى فرض قيود ضد الرحلات الجوية من قبل شركات النقل الجوي التابعة لـ36 دولة".


وأضافت: "هذه القيود تفرض على شركات النقل الجوي في النمسا وألبانيا وبلجيكا وبلغاريا وجزر فيرجن البريطانية وبريطانيا والمجر وألمانيا وجبل طارق واليونان والدانمارك، إضافة لجرينلاند وجزر فارو والبحر الإقليمي، وأيرلندا وأيسلندا وإسبانيا وإيطاليا وكندا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا والتشيك والسويد وإستونيا".


ويأتي هذا الحظر في الوقت الذي أعلنت فيه معظم الدول الأوروبية عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية الروسية.

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وائل لطفي

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